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الصين تطلق أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 09 نوفمبر 2020
الصين والجيل السادس الصين والجيل السادس
تقارير
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اعلنت جمهورية الصين الشعبية اليوم الاثنين عن إطلاق أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس "G6"  الى مدار الأرض.

وقالت مصادر اعلامية صينية ان القمر تم اطلاقه من قاعدة الفضاء "تايوان"، الى جانب 12 قمراً صناعياً آخر تم ارساله الى المدار

وأوضحت المصادر أنه سيتم اختبار التكنولوجيا التجريبية بتردد تيرا هيرتز، مشيرة الى ان القمر يحتوي على تقنيات لرصد المحاصيل وحرائق الغابات.

يشار الى ان صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال بعيدة عن الاتفاق على مواصفات الـ 6G، لذلك لا يوجد ضمان بأن التكنولوجيا التي يتم اختبارها ستصبح معياراً.

 

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