الصحة برام الله تعلن احصائية وفيات واصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الاثنين، حصيلة وفيات واصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في بيان لها، وفاة 6 حالات بفيروس كورونا و680 اصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها الصحة فإن الضفة المحتلة سجلت 410 اصابة وقطاع غزة سجل 270 اصابة، بينما سجلت الضفة 260 حالة تعافي، وقطاع غزة 210 حالة تعافي.

وفيما يتعلق بالوفيات فقد سجلت الصحة في رام الله، 5 وفيات في الضفة المحتلة وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وفي ذات السياق أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 88 عاما من السموع، مواطنة 53 عاماً من حلحول، مواطن 76 عاما من رام الله، مواطن 51 عاماً المزرعة القبلية، مواطن 83 عاماً من بيتونيا).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.