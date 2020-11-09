بعد خسارة ترامب: من هو العدو رقم واحد لواشنطن؟

تغير التكتيك الأمريكي كثيرًا عقب انتهاء عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب خلال الـ 4 سنوات الماضية وقدوم الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي حقق فوزًا كاسحًا بالانتخابات الرئاسية.

رئيس مركز الاهتمامات العالمية في واشنطن -المحلل السياسي- نيكولاي زلوبين يرى بأن المواجهة مع الصين لن تكون في بؤرة اهتمام واشنطن في ظل الرئيس الجديد جو بايدن.

ويعتقد زلوبين في تصريحات صحفية، أن موسكو ستصبح العدو رقم واحد لواشنطن خلال حكم جو بايدن، حيث ستحل موسكو محل بكين التي طالما أعطت الولايات المتحدة الحروب التجارية معها أولوية قصوى.

وقال المحلل السياسي زلوبين: "يمكن للصينيين أن يتنفسوا الصعداء بعد خسارة ترامب وصعود بايدن لسدة الحكم الأمريكي"، مشيرًا إلى أن روسيا يجب أن تظل يقظة فهي قد تتعرض لمزيد من الضغط وذلك مرجحًا بشكل كبير لأن سياسة بايدن السابقة عندما كان نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبق قد تعود مجددًا.

ونبه الخبير السياسي إلى أن الولايات المتحدة فرضت حصة الأسد من "عقوباتها" على روسيا عندما عمل بايدن نائبا للرئيس الأمريكي. وهيهات أن يغير بايدن نهجه.

وفاز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية قبل إعلان النتائج الرسمية.