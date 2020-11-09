مباحث كورونا بغزة تُغلق 23 محلاً ومنشأة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث كورونا التابعة للشرطة بغزة اليوم الاثنين في بيان صحفي نشرته عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني، أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 23 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات.

ولفتت إلى أنها أوقفت 31 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت مباحث كورونا 17 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 21 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وختمت المباحث بقولها "أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

جدير ذكره أن مباحث كورونا بغزة واصلت جهودها منذ بدء الأزمة وحت الآن لمتابعة المخالفين من التجار وأصحاب المحلات لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ومدى الالتزام بهذه الاجراءات.