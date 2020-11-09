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"إسرائيل" تخشى فيروس "حيوان المنك" بعد وصول 3 اسرائيليين من الخارج

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:44 - 09 نوفمبر 2020
حيوان المنك حيوان المنك
تقارير
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أعربت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن خشيتها من اصابة بعض الاسرائيليين بنوع جديد من فيروس كورونا مصدرها حيوان المنك.

ولم تذكر وزارة صحة للاحتلال من أين جاء هؤلاء الإسرائيليين المحتلين؟ ولم تذكر أيضًا على أنهم قد أجروا فحوصات طبية قبل عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت صحة الاحتلال أن الإسرائيليين المرجح اصابتهم بهذا النوع الجديد هم ثلاثة إسرائيليين واكتشفت هذه الطفرة في نهاية الأسبوع الماضي بين عمال المناجم في الدنمارك وتسبب قدراً كبيراً من القلق حول العالم.

يُشار إلى أن الدنمارك قررت قبل أيام التخلص من 17 مليون من حيوانات المنك لنشرهم مرضًا خطيرًا يشبه فيروس كورونا.

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