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بايدن يعيد "الكلاب" للبيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:31 - 09 نوفمبر 2020
بايدن وزوجته بايدن وزوجته
تقارير
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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختلفاً عمن سبقه حتى في بعض التقاليد التي من الممكن أن يعيدها انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والتي عمّرت طويلاً في البيت الأبيض وتخلى عنها ترامب.

ومن بين هذه العادات تربية الحيوانات المنزلية، حيث كسر ترامب خلال سنواته الأربع في الرئاسة إحدى هذه العادات، إذ لم يكن لديه كلب في البيت الأبيض خلافا لأسلافه جميعا في العقود الماضية.

ولكن خليفته الديمقراطي جو بايدن سيقيم مع كلبين من نوع الراعي الألماني، الأول يحمل اسم تشامب وهو يعيش مع عائلة بايدن منذ 2008، والثاني يدعى مايجر وتبنته العائلة سنة 2018 داخل ملجأ للحيوانات وسيكون أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

وفي ظل تعلق الأميركيين الكبير بالحيوانات المنزلية، من غير المستبعد أن يكون هذان الكلبان قد ساهما في استمالة ناخبين للتصويت لصالح بايدن نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما.

ونشر بايدن عبر "إنستغرام" صورا لكلاب مزدانة بألوان حملته مرفقا إياها بعبارة "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أظن أن تشامب ومايجر سيكونان كلبين أولين رائعين".

وقد أخذ معارضو ترامب في أحيان كثيرة عليه قلة اهتمامه بالكلاب، حتى صنع هؤلاء المعارضون قمصانا عليها عبارة "هو لا يملك حتى كلبا"، في تلميح إلى ما يرونه نقصا عاطفيا لديه!

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