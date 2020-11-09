العبادلة :بعد 20 يومأ اذا لن نتمكن من استيعاب الحالات قد يقودنا للإغلاق الشامل

أكد رامي العبادلة، مدير دائرة "مكافحة العدوى"بوزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 9/ 11/2020 ،ان نتائج التعايش الذي قررته اللجنة الوبائية بغزة وبالإضافة الى عدم اكتراث المواطنين للإجراءات أدى الى صعود منحنى الاصابات، موضحاً الى انه بعد ان كانت الاصابات متمركزة على الشمال ومدينة غزة اصحبت المناطق المصنفة حمراء في كافة محافظات قطاع غزة .

وبين ان وزارة الصحة قسمت منظومة التعامل على اساسين أولها منظومة الاشارات المرورية ، حيث تم تقسيم القطاع الى 49 حي ، منها 14 حياً في قطاع غزة تصنف مناطق حمراء .

وبين ان المنظومة الثانية التي وضعتها وزارة الصحة هي منظومة الانذار المبكر وهي التي تقيس مدى قدرة النظام الصحي على استيعاب المرضى في المشافي .

وتابع ، ان القدرة لاستيعابية التي وضعتها وزارة الصحة هى 500 سرير لمرضى كورونا ، وهذا النظام ويحدد مدى قدرة الوزارة لاستيعاب الحالات ويعطي انذار بنفاذ القدرة الاستيعابية ، مشيراً الى وجود 160 حالة مصابة بكورونا متوسطة تتواجد في المشافي منها 12 حالة حرجة نتوقع وفاتهم في أي لحظة .

وقال ان الوزارة وضعت 60 يوماً مبني عليهم القدرة الاستيعابية ، تم خلالها فقدان 30% من القدرة الاستيعابية ، موضحاً الى انه أمامنا 20 يوماً من الآن وسيتم خلالها تقييم القدرة الاستيعابية فإذا لن نتمكن من استيعاب الحالات قد يقودنا للإغلاق الشامل

وبين ان عدد المخالطين حاليا والذين تتابع معهم اجراءات الحجر المنزلي الالزامي بلغ 15 ألف مخالط منهم 9 آلاف مخالط تم تسجيلهم خلال الأسبوع الاول من شهر نوفمبر الحالي فقط وهذا يوضح الزيادة الواضحة في تسجيل الحالات