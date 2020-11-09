دراسة: الخلايا المناعية تستجيب لفيروس كورونا بعد 6 أشهر من الإصابة

كشفت دراسة طبية بريطانية حديثة عن وجود نوع من المناعة في جسم الإنسان، ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، يبقى موجوداً لدى معظم البالغين بعد 6 أشهر من الإصابة الأولية بالفيروس. وقال الباحثون :"إن هذا يشير إلى أن الذاكرة الخلوية القوية ضد الفيروس تستمر إلى نصف عام على الأقل."

وأجرى الدراسة اتحاد المناعة ضد فيروس كورونا بالمملكة المتحدة (UK-CIC) والصحة العامة في إنجلترا (Public Health England) وصندوق "إن إتش إس" (NHS) التابع لجامعة مانشستر.

ونشرت نسخة أولية من الدراسة، (pre-print) على موقع بيوأركايف bioRxiv، ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

وتم العثور على المناعة الخلوية "الخلايا التائية" (Cellular ( cell) immunity) لفيروس كورونا المستجد "اسمه العلمي سارس كوف-2" (Sars cov- 2) بعد 6 أشهر لدى الأفراد الذين أصيبوا بالمرض ولم يدخلوا المستشفى.

ووجد الباحثون استجابات قوية للخلايا التائية لببتيدات فيروس كورونا في هذه المرحلة الزمنية بجميع المشاركين بعد إصابتهم بكوفيد-19، والتي كانت بدون أعراض أو أعراض معتدلة، وذلك وفق بيان صادر عن اتحاد المناعة ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

أبرز أعراض فيروس كورونا:





ما هي الخلايا التائية؟

هي جزء من جهاز المناعة، وهناك نوعان رئيسيان منها: الخلايا التائية المساعدة “سي دي 4″ (CD4) والخلايا التائية القاتلة "سي دي 8″ (CD8).

و"سي دي" (CD) اختصار مصطلح مجموعة التمايز (cluster of differentiation) وهي بروتينات موجودة على سطح الخلايا المناعية، وتشكل علامات مميزة لها.

وتقوم الخلايا التائية المساعدة بمساعدة الخلايا البائية -نوع آخر من الخلايا المناعية- على إنتاج الأجسام المضادة، كما أنها تساعد الخلايا التائية القاتلة على التطور. كما تشير دراسات إلى أن الخلايا التائية المساعدة قد تقتل الخلايا المصابة بالفيروس مباشرة.

أما الخلايا التائية القاتلة، فتدمر الخلايا التي أصيبت بالفعل بالفيروس، وبالتالي تحولت لمصنع لإنتاجه.

وجمع الباحثون عينات من 100 فرد كان لديهم اختبار إيجابي المصل لفيروس سارس كوف- 2 (أي أنهم أصيبوا بعدوى كورونا) في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.

وعانى جميع الأفراد المائة من أعراض خفيفة/معتدلة، أو كانوا بدون أعراض، ولم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19.

وتم جمع عينات المصل شهريا لقياس مستويات الأجسام المضادة، وأخذت عينات الدم بعد 6 أشهر لتقييم الاستجابة الخلوية (الخلايا التائية).

وكانت استجابات الخلايا التائية موجودة بجميع الأفراد بعد 6 أشهر من الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الاستجابة المناعية الخلوية موجهة ضد مجموعة من البروتينات من فيروس كورونا، بما في ذلك بروتين سبايك (Spike protein) المستخدم في معظم دراسات اللقاحات.

ومع ذلك، كانت المناعة المماثلة موجودة ضد البروتينات الإضافية، مثل البروتين النووي (nucleoprotein) مما يشير إلى أن هذه قد تكون ذات قيمة لإدراجها في بروتوكولات اللقاح المستقبلية.