اشتية يعتبر ان انتخاب بايدن بارقة أمل ويتوعد بتغليظ العقوبات ضد مخالفي كورونا

أكد محمد اشتية رئيس الحكومة رام الله اليوم الاثنين 9/11/2020، ان انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بارقة أمل للعمل على مسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية وإنهاء الصراع، متوعداً المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية لكورونا بتغليظ العقوبات .

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم الإثنين "نتطلع الى علاقات ثناية مبنية على أساس قيم الحق والعدل والمساواة لتحقيق الامن والسلام ".

وحذّر اشتية من استمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وتابع "الإستيطان عدو السلام واسرائيل يجب ان توقف مخططاتها الاستيطانية ومصادرة الاراضي .. وبلغ عدد المستوطنين في الضفة والقدس 750 ألف مستوطن ويشكّلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية".

وقال "على اسرائيل أن تختار بين حل الدولتين او الذوبان االديموغرافي. نحن نفوق عدد اليهود بـ250 ألفا".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال اشتية إن لجنة الطواريء تدارست قبل يومين الوضع الوبائي في فلسطين واطلعت على عدد الإصابات اليومية. مضيفا" ولكي نتجنب أي إغلاقات فقد قررنا تشديد الإجراءات المتمثلة بالالتزام بالكمامة، ومنع الازدحام والتجمهر ووضعنا بروتوكول مشدد للصلاة وسوف يتم تغليظ العقوبات على المخالفين".