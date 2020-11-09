سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 9/11/2020 من أهم المعلومات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث، من خلال المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، خاصةً مع مايتعرض له الذهب من تغيرات.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 9/11/2020، علماً أن الأسعار غير شاملة ضبط المصنعية.

أسعار الذهب في سوريا

ويعاني سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 9/11/2020، من حالة من التذبذب مابين الارتفاع والانخفاض، وبحسب خبراء اقتصاديون فإن أسعار الذهب مستمر في التخبط والارتباك على مستوى عالمي وربما الأيام القادمة ستشهد اشتعال الأسعار أكثر فأكثر، في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية في الدول الكبرى التي باتت تعاني من جائحة كورونا “كوفيد 19” وفرض الحكومات حظر التجول للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويرجع السبب في ارتفاع أسعار الذهب على مستوى عالمي هو إقدام كبار رجال الأعمال والمستثمرين على شراء وتداول المصوغات الذهبية ووضع رؤوس أموالهم بالذهب، خشية انهيار العملات الورقية وخسارة شركاتهم، وبحسب تحليلات خبراء الاقتصاد فإن زيادة الإقبال على شراء وتداول المصوغات الذهب يؤدي إلى ارتفاع الاسعار، بينما في حال انخفض الإقبال على شراء الذهب تنخفض الأسعار لتكدس العرض وقلة الطلب.

سعر الذهب في سوريا اليوم

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سجل سعر الذهب عيار 24 عند البيع 150,857 عند الشراء 150,286 ليرة سوري

سجل سعر الذهب عيار 22 عند البيع 138,286 عند الشراء 137,762 ليرة سوري

سجل سعر الذهب عيار 21 عند البيع 132,000 عند الشراء 131,500 ليرة سوري

سجل سعر الذهب عيار 18 عند البيع 113,143 عند الشراء 112,714 ليرة سوري

سجل سعر الذهب عيار 14 عند البيع 88,000 عند الشراء 87,667 ليرة سوري

سجل سعر الذهب عيار 12 عند البيع 75,429 عند الشراء 75,143 ليرة سوري

سجل سعر الاونصة الذهب عند البيع 4,691,657 عند الشراء 4,673,886 ليرة سوري

سجل سعر الجنيه الذهب عند البيع 1,056,000 عند الشراء 1,052,000 ليرة سوري

سجل سعر كيلو الذهب عند البيع 150,857,143 عند الشراء 150,285,714 ليرة سوري