موعد نتائج انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية هو ما يهم المواطن المصري في هذه المرحلة والتي تجرى في 13 محافظة، والتي تتابع بشكل كبير وينتظرها المصريون على أحرمن الجمر.

ونتائج انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، يحدد موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر موعد نتائج انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، حيث حددتها موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية.

محافظات جرت فيها انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، في 13 محافظة، هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" تحت إشراف قضائى كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية.

وانتهى فى تمام الساعة التاسعة من أمس الأحد، التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ووفقا للجدول الزمنى للهيئة الوطنية، يكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.

جدول انتخابات مجلس النواب

وحسب الجدول الزمنى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتم الفصل فى التظلمات المقدمة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، لتعلن النتيجة وتنشر فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2020.

يأتى ذلك فى ضوء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حيث تقضى الفقرة الأولى من المادة (11) على أن يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، وُيضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.