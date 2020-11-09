غزة : بداية المرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية غدا ورياض الأطفال السبت ولا قرار بشأن الاونروا

أكد محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغدة اليوم الاثنين 9/11/2020 ، ان وزارة التربية والتعليم ستبدأ غداً ببدء المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس من الصف الاول وحتى الصف السادس بإستثناء المناطق الحمراء .

وقال مطر خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم، ان القرار هذه المرة لا مركزي والقرار يعود لمدى جهوزية المديريات للعودة الآمنة للمدارس .

وبين مطر انه يمكن للطلبة والمعلمين القاطنين في المناطق الحمراء التوجه إلى مدارسهم حال وقوع المدرسة خارج المناطق الحمراء، شريطة أن لا يكونوا مصنفين مصابين او مخالطين.

وأشار الى انه لا يمكن استثناء الواقع الصحي وتصنيف المناطق وسيتم التعامل وفق التصنيفات بفتح وإغلاق المدارس ، معتبراً ان افتتاح المدارس وإغلاق بعضها يتم حسب واقع تلك المدارس وجاهزيتها من حيث الظروف الصحية

وأوضح انه سيتم غدا افتتاح المدارس للمرحلة الثالثة من الصف الأول لغاية السادس، وهناك مدارس سيتم الإعلان عن فتحها لاحقاً حال إتمام تجهيزها.

واوضح انه ان الطلب من المدارس تكثيف المهمات للطلاب ، وذلك من اجل تعويض قلة أيام الدوام .

وبشن عودة رياض الاطفال قال ان قرار العودة الامنة لرياض الاطفال يبدأ يوم السبت القادم ن على ان تكون العودة للروضات المرخصة فقط ، واتمت استعداداتها للعودة الامنة .

وبين انه ستكون هناك لجنة من الوزارة ستقوم بزيارة رياض الأطفال وإذا كانت جاهزة سيتم افتتاحها.

وبشأن موعد انتهاء الفصل الدراسي الاول ،فأوضح مطر انه: نظرياً ان موعد انتهاء الفصل الدراسي الاول سيكون في نهاية يناير ، ولكن هذا الأمر يخضع للتقييم وللحالة الميدانية في المدارس حيث تم احتساب الحصص المتاحة .

لا عودة للأونروا بعد

ومن جانبه أكد رئيس برنامج التعليم بالوكالة فريد أبو عاذرة، أن وكالة الغوث في قطاع غزة لم تقرر بعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك"، أن قرار بدء العملية التعليمية يخضع للدراسة، ولا موعد محدد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة التربية والتعليم بغزة، إنها اتخذت قرارا بإستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي، مشيرة إلى أنها خلال أيام ستستأنف العملية التعليمية في كافة مناطق القطاع.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة معتصم الميناوي، إن مدراء التعليم في محافظات القطاع يقومون بتسجيل وتجهيز مدارسهم، للتأكد من جهوزيتها، حيث كل مديرية ستكون مسئولة عن المدارس التابعة لها.

وأضاف، أن الكثافة الصفية ممنوعة داخل جميع المدارس، مبينًا أن هناك قرار ألا يزيد عدد الطلبة بالصف الواحد عن 25 طالب، لذلك سيقسم الطلبة قسمين كل قسم سيخصص له 3 أيام في الأسبوع كما جرى في المراحل السابقة.

وتابع: "نراهن على نجاح هذه المرحلة بتعاون مدراء التعليم والطلبة والفرق المتابعة، وهناك لجان مختصة للمتابعة وتقييم إجراءات الوقاية والسلامة داخل المدارس".