بعد خسارة ترامب.. رسالة هامة من إيران باللغة العربية

وجهت إيران رسالة باللغة العربية لدول الجوار بعد خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف:"إن ترامب الذي يعتبر خاسراً في انتخابات الرئاسة، رحل، بينما لا تزال إيران ودول جوارها باقية في المنطقة."

وأضاف ظريف، في تغريدة نشرها باللغة العربية عبر "تويتر": "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون. الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وتابع ظريف: "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات. معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

وأعلن السبت فوز المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري ترامب.

رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون.

الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال.

نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا.

ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات.



معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2020

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي الحالي، يوم 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

وأطلقت إدارة ترامب، "حملة الضغوط القصوى" على إيران التي تم فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

بدورها، دعت الحكومة الإيرانية مرارا دول المنطقة إلى وقف الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان أمن الشرق الأوسط وخاصة الخليج، مؤكدة استعدادها لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع الدول العربية.