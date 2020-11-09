هكذا علقت إلهان عمر على حكم بايدن وانتهاء ترامب !

وصفت النائب الأمريكية المسلمة إلهان عمر، فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، بالمظلمة، وأن "أشخاصا بعده سيحكمون باحترام".

وقالت"بعد ظلام ترامب الذي كان يخيم على الشعب الأمريكي، لدينا الآن أشخاص سيحكمون باحترام ورحمة وتعاطف"، معربةً شعورها بالأمل والسعادة بعد فوز جو بايدن وكامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة ترامب.

ولطالما شن ترامب هجمات وانتقادات لاذعة لإلهان عمر.

وردا على سؤال حول شعورها لحظة إعلان وصول كامالا ديفي هاريس ابنة مهاجرين، أم هندية وأب من جامايكا، إلى البيت الأبيض، قالت عمر إنها "لحظة تبعث على الأمل".

وأضافت عمر، التي تعد أول لاجئة من الصومال، في مجلس النواب، أن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات كانت سعيدة للغاية لدى رؤيتها هاريس على شاشة التلفزيون، حيث قالت الطفلة: "السيدة هاريس تشبهني".

وتابعت: "وأخيرا.. بعد ما فعل ظلام ترامب بأمتنا، لدينا الآن أشخاص سيحكمون باحترام ولباقة ورحمة وتعاطف".

وأوضحت أن "فقدان الأمل والدمار والإذلال الذي شعر به الكثيرون منا أن يكون لدينا شخص مثل ترامب يمثلنا كرئيس لنا انتهى بقدوم أشخاص مفعمين بالأمل والتفاؤل".