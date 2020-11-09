سبب استقالة صهر الرئيس التركي من منصبه كوزير مالية

قرر وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيراق، تقديم استقالته من منصبه، يقول أن سببها يتعلق بحالته الصحية.

وغرد ألبيرق عبر حسابه على "إنستغرام": "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

وشغل ألبيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018.

وتزامنت فترة أدائه مهم وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 مرات مقابل الدولار الأمريكي.

وهذا ثاني رحيل مفاجئ لأحد كبار صناع السياسة الاقتصادية في تركيا خلال يومين، بعد أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال.