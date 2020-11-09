بعد خسارة ترامب: طلب غريب من زوجته ميلانيا..!

انضمت السيدة الأولى في البيت الأبيض ميلانيا ترامب، إلى الدائرة المقربة من زوجها الرئيس ترامب، التي نصحته بقبول الخسارة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت "سي أن أن" أنه على الرغم من عدم تعليق ميلانيا على الانتخابات بشكل علني حتى الآن؛ فإنها عبّرت عن موقفها بصراحة لترامب ونصحته بضرورة قبول نتائج الانتخابات.

وفي وقت لاحق، قالت ميلانيا ترامب في تغريدة على صفحتها في تويتر، جاءت بمثابة رد على تقرير "سي أن أن": "يستحق الشعب الأميركي انتخابات نزيهة. يجب احتساب كل صوت قانوني، وليس غير القانوني، يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وكان الرئيس ترامب قد نشر عدة تغريدات الأحد، كرر فيها مزاعمه عن وجود تزوير في الانتخابات، مشككاً في نزاهتها، ومتهماً خصومه بسرقة الأصوات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع هذه، إذا كانت هناك مشكلة في النظام حول المصداقية، فسيؤثر ذلك بشكل خطير على الانتخابات برمتها، وما يقلقني هو أننا حصلنا على أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع، وصلت عبر البريد في مدن مثل فيلادلفيا".

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "يجب أن ننظر في الأصوات، لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة، ويجب أن ننظر في هذه الاتهامات. نحن نرى عدداً من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير في التصويت. ولدينا تاريخ من المشكلات في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا".

وتابع تغريدة أخرى: "نعتقد أن هؤلاء الناس لصوص... لقد كانت انتخابات مسروقة. وقد كتب أفضل منظمي استطلاعات الرأي في بريطانيا هذا الصباح أنه من الواضح أنها انتخابات مسروقة، وأن من المستحيل تخيل أن بايدن يتفوّق على أوباما في بعض هذه الولايات".

وفي سياق متصل، نفت "نيويورك تايمز" بحسب مصادرها أن يكون جاريد كونشر قد نصح ترامب بقبول الخسارة كما ذكرت سي أن أن، وأنه على العكس من ذلك، كان يطلب منه المضي قدماً في متابعة الإجراءات القانونية.

وكانت "سي أن أن" قد ذكرت في وقت سابق أن جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، قد تواصل معه أيضاً بشأن الإقرار بنتيجة الانتخابات من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.