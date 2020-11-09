ارتفاع الليرة التركية رغم تهديدات ترامب ..وتلويح روسي تركي باستخدام الليرة والروبل

قابلت أسعار الليرة التركية تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمحو اقتصادها بإرتفاع أسعار صرفها مقابل الدولار الامريكي .

تراجع ترامب عن تهديداته، في تغريدة على "تويتر"، اذا قال"تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة. وفي الواقع فإنّهم يصنعون الهيكل الفولاذي لأربع طائرات من أف ـ 35".

وأضاف ترامب "لنتذكر دائماً، وعلى نحو مهم، أنّ تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي".

تغريدة ترامب الاخيرة ساهمت في ارتفاع سعر صرف الليرة، وسندات الخزانة التركية، واستعادت الليرة عافيتها، ابعد الهبوط الذي شهدته، أمس الإثنين، بنسبة 2.0%.

وأرسلت أنقرة وموسكو رسالة، للإدارة الأميركية عبر الكشف عن اتفاق روسي تركي على استخدام عملتي البلدين الروبل والليرة في التسويات المالية بينهما. وقالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء الماضي، إنّ الوزير أنطون سيليانوف وقّع اتفاقاً مع تركيا لاستخدام عملتي البلدين المحليتين في المدفوعات والتسويات بينهما.

وتابعت الوزارة أنّ الاتفاق الموقع، في الرابع من الشهر الجاري، يهدف إلى التحول تدريجياً لاستخدام الروبل والليرة في التسويات بين البلدين.

ويسعى الاتفاق إلى ربط البنوك والشركات التركية بالنسخة الروسية من نظام سويفت للمدفوعات وتعزيز البنية التحتية في تركيا، مما سيسمح باستخدام بطاقات "إم.آي.آر" الروسية التي صممتها موسكو كبديل لبطاقات ماستر كارد وفيزا.

وكان ترامب قد توعّد، الإثنين، الاقتصاد التركي "بالتدمير التام والمحو" إذا أقدمت أنقرة على أي فعل يعتبره "مجاوزاً الحدود"، وذلك في أعقاب قراره سحب القوات الأميركية من شمال غربي سورية.