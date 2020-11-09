لجنة دعم الصحفيين تندد بارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال

أدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال، الصحفية بشرى الطويل، ليلة أمس الأحد، كما نددت باستمرار سياسة الاحتلال في محاكمة الصحفيين حيث اقدمت على محاكمة الصحفي مجاهد مرداوي بالاعتقال لمدة عشرة أشهر، محذرة من ارتفاع مؤشر عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي وصل إلى 25 صحافياً .

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها صباح اليوم الاثنين:"إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية بشرى الطويل(27 عاماً) على حاجز عسكري قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، أثناء عودتها من مدينة جنين، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الطويل بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي وهي مصورة صحافية و "ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى.

كما نددت اللجنة بإقدام الاحتلال على محاكمة الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) من بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالسجن لمدة عشرة أشهرـ وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ اعتقاله بتاريخ 23 أيلول على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

وذكرت اللجنة، أنه وفي الآونة اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الصحفيين بينهم طارق أبو زيد وعبد الرحمن الظاهر، وأسامة شاهين، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 صحافياً وإعلامياً، من بينهم (9) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8)آخرين معتقلين إدارياً، فيما ينتظر (9) موقوفين في أقبية ومراكز التحقيق مع استمرار تجديد اعتقالهم دون محاكمة ودون تهمة تذكر بحقهم ، لافتة إلى أٔن من بين الصحفيين الصحفيتان ميس أبو غوش وبشرى الطويل.

ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين فقد رصدت تقاريرها( 64 ) حالة اعتقال واحتجاز، و(39) اصدار احكام وتمديد وتثبيت أوامر اعتقال وابعاد بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي 2020.

وقالت اللجنة في بيان لها:"إن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكد الصحفي صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم ، رافضاً بشدة حملات الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين.

وطالبت رئيس اللجنة المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين، داعياً المؤسسات الحقوقية لفضح الاحتلال في كل المحافل الدولية والضغط على إسرائيل لوقف ملاحقتها للصحفيين والإفراج عن 25 صحفياً معتقلين داخل سجون الاحتلال.