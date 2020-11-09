لجنة دعم الصحفيين تندد بارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال

أدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال، الصحفية بشرى الطويل، ليلة أمس الأحد، كما نددت باستمرار سياسة الاحتلال في محاكمة الصحفيين حيث اقدمت على محاكمة الصحفي مجاهد مرداوي بالاعتقال لمدة عشرة أشهر، محذرة من ارتفاع مؤشر عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي وصل إلى 25 صحافياً .
وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها صباح اليوم الاثنين:"إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية بشرى الطويل(27 عاماً) على حاجز عسكري قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، أثناء عودتها من مدينة جنين، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الطويل بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي وهي مصورة صحافية و "ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى.
كما نددت اللجنة بإقدام الاحتلال على محاكمة الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) من بلدة حبلة جنوب قلقيلية بالسجن لمدة عشرة أشهرـ وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ اعتقاله بتاريخ 23 أيلول على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.
وذكرت اللجنة، أنه وفي الآونة اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الصحفيين بينهم طارق أبو زيد وعبد الرحمن الظاهر، وأسامة شاهين، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 صحافياً وإعلامياً، من بينهم (9) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8)آخرين معتقلين إدارياً، فيما ينتظر (9) موقوفين في أقبية ومراكز التحقيق مع استمرار تجديد اعتقالهم دون محاكمة ودون تهمة تذكر بحقهم ، لافتة إلى أٔن من بين الصحفيين الصحفيتان ميس أبو غوش وبشرى الطويل.
ووفقاً لإحصائية لجنة دعم الصحفيين فقد رصدت تقاريرها( 64 ) حالة اعتقال واحتجاز، و(39) اصدار احكام وتمديد وتثبيت أوامر اعتقال وابعاد بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي 2020.
وقالت اللجنة في بيان لها:"إن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكد الصحفي صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم ، رافضاً بشدة حملات الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين.
وطالبت رئيس اللجنة المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين، داعياً المؤسسات الحقوقية لفضح الاحتلال في كل المحافل الدولية والضغط على إسرائيل لوقف ملاحقتها للصحفيين والإفراج عن 25 صحفياً معتقلين داخل سجون الاحتلال.