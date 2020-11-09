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11 قتيلاً في هجوم على مركز أمني في العراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:52 - 09 نوفمبر 2020
هجوم على مركز أمني في العراق هجوم على مركز أمني في العراق
تقارير
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قتل صباح اليوم الاثنين 9/11/2020، 11 شخصاً بينهم 6 مدنيين جراء هجوم شنه مسلحون على مركز أمني في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن "حادث الرضوانية تمثل بهجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في المنطقة، وأن الحصيلة النهائية بلغت 5 قتلى من الصحوة و6 من المدنيين".

وأضافت المصادر: "الهجوم تم من قبل عناصر مسلحة، وخلال الهجوم خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار وأن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، والوضع مسيطر عليه".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا مساء الأحد النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش)، التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

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