وزير الصحة "الاسرائيلي" يحذر من فقدان السيطرة

حذر وزير الصحة "الاسرائيلية" يولي ادلشتاين اليوم الاثنين 9/11/2020 من مغبة فقدان السيطرة على نسبة الإصابة بالكورونا في حال شُرع الاحد القادم في تطبيق المرحلة الثالثة من التسهيلات حتى ولو جزئيا ..

المرحلة الثالثة تشمل إعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق والمحال التي تستقبل الجمهور إضافة الى عودة تلاميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر الى مقاعد الدراسة في إطار الاعداد لامتحانات البغروت .

وعلم ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعمل على فرض حظر تجول ليلي وان مجلس الامن القومي يدرس نجاعة هذا الاجراء. وقالت مصادر مطلعة ان الهدف منه الحد من حفلات الزفاف المقامة في المجتمع العربي والتي تشكل مصدرا رئيسيا لارتفاع نسب الإصابة.

ورجح المنسق العام البروفيسور روني غمزو إرجاء موعد تطبيق الخطة لإدارة التعامل مع الوباء محليا والمعروفة باسم " رمزور" الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي مضيفا انه متفائل بالنسبة لاستئناف النشاط التعليمي في مؤسسات التعليم .

ويتوقف تطبيق خطة رمزور على تراجع عدد المصابين الى خمسمئة ووصول نسبة الإصابة الى 0.8%