صحة رام الله : جهاز فحص ثلاثي لفيروسات الانفلونزا وكورونا يبدأ العمل به خلال أيام

أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار اليوم الاثنين 9/11/2020 ، ان وزارة الصحة بصدد بدء العمل خلال الأيام القادمة بجهاز فحص ثلاثي للأنفلونزا a,b وفيروس "كورونا" لفحص المرضى المصابين والتمييز بينهم.

وقال النجار خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الجهاز الذي سيعمل خلال ايام فور وصول كافة مواد الفحص ، سيساعد على فحص ثلاثة فيروسات مرة واحدة وهي الأنفلونزا العادية "أ ،ب" وكورونا والتمكن من فصل مرضى كورونا عن الانفلونزا للجهات المختصة .

وبين النجار ان وزارة الصحة حذرت مجدداً من ارتفاع الاصابات خلال الأيام القادمة وخاصة مع بداية فصل الشتاء ، مشدداً ان الصحة جاهزة للتعامل مع الاصابات والاستعداد جيداً لفصل الشتاء .