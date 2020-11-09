إدارة ترامب تسابق الزمن لفرض مزيداً من العقوبات على ايران

تسابق إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الزمن ، مع الحكومة الإسرائيليّة ودول خليجيّة لفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع العشرة المقبلة المتبقّية لترامب .

وقال موقع "واللا" ان ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين "وعرب أنّ العقوبات تهدف إلى تصعيب عودة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ووصل المبعوث الأميركي إلى إيران، إليوت أبرامز، اليوم الأحد، إلى إسرائيل والتقى برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، على أن يلتقي لاحقًا بوزيريّ الأمن والخارجيّة، بيني غانتس وغابي أشكنازي.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى خشية كبيرة ظهرت في المشاورات بين الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة من أن إدارة بايدن ستعمل على رفع قسم كبير من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران منذ ترك الاتفاق النووي عام 2018.

ووفقًا لرافيد، أعدّت إدارة ترامب، بتشجيع ومساعدة جزء من المنظومة السياسية والأمنية في إسرائيل، "بنك أهداف" إيرانية ستفرض عليها العقوبات.

وذكر رافيد أن أبرامز قال في إحاطة مغلقة للصحافيين خلال الأيام الأخيرة أن إدارة ترامب تنوي الإعلان أسبوعيًا عن عقوبات جديدة على إيران حتى العشرين من كانون ثانٍ/يناير المقبل، موعد تنصيب بايدن.

ونقل رافيد عن المصادر الإسرائيلية أن العقوبات لن تتعلّق المجال النووي، "بسبب أن هناك احتمالا كبيرًا بأن يرفع بايدن العقوبات عن هذا المجال لإتاحة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي وقّع عام 2015. وبدلا من ذلك، ستتركّز العقوبات في المساعدات الإيرانيّة للإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي الإيراني".

وتشير تقديرات الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة إلى أن بايدن سيستصعب جدًا رفع عقوبات من هذا النوع، "وهكذا سيبقى جزء من الضغط على إيران، حتى لو أزيلت عقوبات أخرى.. وفي وضع كهذا، يقدّرون في إسرائيل، سيكون صعبًا جدًا على إدارة بايدن الدفع بالاتفاق النووي من جديد".

وقال مصدر إسرائيلي إنّ "الهدف هو عقوبات أكثر على إيران حتى 20 كانون ثانٍ"، بينما قال مسؤول عربي مطّلع على التفاصيل "هدف إدارة ترامب هو فرض عقوبات على إيران لا يستطيع بايدن رفعها".