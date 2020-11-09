البيت الابيض يرفض بدء عمل فريق بايدن

رفض البيت الأبيض التوقيع على خطاب يسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء العمل رسمياً هذا الأسبوع، في إشارة أخرى إلى أن ترامب لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته، ويمكن أن يعطل السلطة.

وقالت وسائل اعلام امريكية أن مديرة إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة غير بارزة مسؤولة عن المباني الحكومية، ولديها دور غير معروف عند انتخاب رئيس جديد، رفضت التوقيع على الخطاب المطلوب. ، والسماح بالوصول إلى المسؤولين الحكوميين ومساحات مكتبية ومعدات للفريق الانتقالي كما جرت العادة إضافة إلى ملايين الدولارات.

وأشارت تقارير إلى أن مديرة الوكالة لم توقع على الخطاب، تماشياً مع رفض الرئيس التنازل عن الانتخابات، وليس لديها أي خطط فورية للقيام بذلك.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى أول تأخير للمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية في التاريخ الأمريكي الحديث، باستثناء عام 2000، عندما قررت المحكمة إعادة فرز الأصوات بين أل غور وجورج دبليو بوش.