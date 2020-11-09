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قوات الاحتلال تعتقل الصحفية بشرى الطويل من نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 07:35 - 09 نوفمبر 2020
الصحفية بشرى الطويل من نابس الصحفية بشرى الطويل من نابس
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الصحفية بشرى الطويل، على حاجز عسكري قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطويل أثناء عودتها من مدينة جنين.

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