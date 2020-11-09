سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 9/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 9/11/2020

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 213.02 شيكل $63.13

سعر الذهب عيار 22 195.27 شيكل $57.87

اسعار الذهب عيار 21 186.40 شيكل $55.24

اسعار الذهب عيار 18 159.77 شيكل $47.35

سعر الذهب عيار 14 124.26 شيكل $36.83

سعر الذهب عيار 12 106.51 شيكل $31.56

اسعار أوقية الذهب 6,625 شيكل $1,963

اسعار جنيه الذهب 1,491 شيكل $441.91

اسعار كيلو الذهب 213,021 شيكل $63,129

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين اليوم الاثنين 9/11/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 نوفمبر 211.66 185.21 158.75 123.47 105.83

7 نوفمبر 211.65 185.20 158.74 123.46 105.83

6 نوفمبر 211.90 185.41 158.92 123.61 105.95

5 نوفمبر 211.67 185.21 158.75 123.47 105.83

4 نوفمبر 207.92 181.93 155.94 121.29 103.96

3 نوفمبر 208.77 182.68 156.58 121.79 104.39

2 نوفمبر 208.08 182.07 156.06 121.38 104.04

1 نوفمبر 205.88 180.15 154.41 120.10 102.94

31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95

30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93