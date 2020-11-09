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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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طقس فلسطين اليوم: الجو بارد نسبياً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 06:59 - 09 نوفمبر 2020
طقس طقس
تقارير
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قالت  دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن طقس فلسطين اليوم الإثنين 9/11/2020 سيكون غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة.

وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليلا يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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