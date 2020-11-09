تحليق مكثف لطيران الاستطلاع ونشر مزيد من القبة الحديدية

أفاد مراسلنا صباح اليوم الاثنين أن طائرات الاستطلاع الاسرائيلية حلقت في مناطق مختلفة من أجواء قطاع غزة وعلى ارتفاعات منخفضة.

فيما أكدت مصادر بالمقاومة بغزة "لفلسطين اليوم الاخبارية"، أن هذا التحليق المستمر لطيران الاستطلاع الاسرائيلي يأتي في ظل اقتراب ذكرى اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا، والتي تصادف يوم 12 نوفمبر الحالي.

وحذرت المصادر المعنيين من قيادات المقاومة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لأن العدو لا يأمن مكره، منوهةً إلى أن أجراء مناورات بالقرب من غلاف غزة اليوم يدعو إلى مزيد من الحذر.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت أمس عن نشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الجنوبية وبالقرب من غلاف غزة، بالإضافة إلى الاعلان عن مناورة مفاجأة في مستوطنات غلاف غزة اليوم.