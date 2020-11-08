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خبير: بعض أعراض "كوفيد-19" تغيرت مع الموجة الثانية من الجائحة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:41 - 08 نوفمبر 2020
مختبرات كورونا مختبرات كورونا
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أشار كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" دينيس بروتسينكو بموسكو، إلى أن الأعراض الأساسية لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، قد شهدت تغيرا معينا مع موجة الوباء الثانية.

وفي مقابلة عبر برنامج "الوباء مع أنطون كراسوفسكي" الذي تبثه RT، أشار بروتسينكو إلى أن المصابين في هذا الوقت كثيرا ما يعانون من حمى وحرارة (فوق 38 درجة) لا يمكن خفضها بالمخفضات.

وأشار إلى أن ضيق التنفس (28 انقباضا أو أكثر في الدقيقة)، وثمة عرض أو مؤشر ثالث وهو مستوى تشبع الدم بالأكسجين، مشيرا إلى أن نقصه يقود إلى تبعات خطيرة.

ويتلقى العلاج في مستشفى "كوموناركا" في الوقت الراهن حوالي 870 مصابا بـ"كوفيد-19"، بينهم 137 في وحدات الإنعاش.

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