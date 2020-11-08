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بعد تسجيل إصابات بكورونا: اقتصار العمل على الحد الأدنى في محكمة جنين

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 23:39 - 08 نوفمبر 2020
محكمة جنين محكمة جنين
تقارير
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قرر رئيس محكمة جنين القاضي فطين سيف، اقتصار العمل على الحد الأدنى في محكمة جنين، يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في صفوف موظفي المحكمة.

وأوضح القاضي سيف، أن أحد المصابين يعمل مراسلاً، وتبين أن دائرة مخالطيه واسعة ما استوجب تخفيض وتيرة العمل إلى الحد الأدنى لحين حصر الخارطة الوبائية في المحكمة.

وجاء هذا القرار بناء على توجيهات من رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد على ضرورة استمرار المحكمة في نظر طلبات التوقيف واخلاء السبيل واية قضايا أخرى لا تحتمل التأخير حفاظاً على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة.

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