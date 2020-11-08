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الشرطة توضح ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:31 - 08 نوفمبر 2020
مقر جوال مقر جوال
تقارير
إعلان شركة جوال
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قالت الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي، إن الأجهزة الشرطية تابعت ما وقع اليوم من احتجاج بعض المواطنين أمام مقر شركة "جوال" في محافظة شمال غزة.

وأضاف البطنيجي في بيان صحفي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين.

وأكد أن الشرطة تحافظ على التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل القطاعات والمؤسسات والشركات كافة، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين.

كما شدد على أن الشرطة تحرص على صون حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وفق القانون، ودون مساس أو اعتداء على أي جهة كانت.

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