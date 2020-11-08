الشرطة بغزة: نتابع ما جرى من احتجاج أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صرح العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة مساء اليوم الاحد أن الأجهزة الشرطية تابعت ما وقع اليوم من احتجاج بعض المواطنين أمام مقر شركة "جوال" في محافظة شمال غزة.

وأوضح أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين.

وأكد البطنيجي في هذا الصدد، أن الشرطة على التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل القطاعات والمؤسسات والشركات كافة، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين، وفي ذات الوقت تؤكد الشرطة حرصها على صون حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وفق القانون، ودون مساس أو اعتداء على أي جهة كانت.