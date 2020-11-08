كيف تسجل في منصة كلاس روم التعليمية edugate moe gov om في سلطنة عمان

يقدم لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط التسجيل في المنصة التعليمية، بوابة سلطنة عمان التعليمية، التي يسعى الطلاب لتسجيل الدخول بها، من أجل الإستفادة من المرحلة التعليمية الحالية، ومتابعة المناهج التي يتم رفعها، والشروحات التعليمية الهامة، حيث تم إطلاق الرابط أول شهر نوفمبر الجاري، ومتاح للطلبة بشكل عام، عبر منصة كلاس روم ومنصة منظرة edugate moe gov om

حيث أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بأن الموقع سبغلق لأعمال الصيانة من الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءًا، حتى يتم استجابته بشكل أفضل، أعمال الصيانة دورية بالموقع، من أجل ذلك، قد لا تستجيب حركة التسجيل لديكم، وفقًا لبعض الأسئلة التي وردت بذلك الأمر.

منصة منظرة التعليمية edugate moe gov om

هي تلك المنصة الهامة، التي تقبل تسجيل الطلبة من الصف الأول وحتى الصف الرابع، ويتم إضافة حساب بالمنصة، أو تسجيل الدخول بحساب قديم، ويتم تغيير كلمة المرور مع التحقق من سرعة الإنترنت من أجل الإستجابة بشكل أفضل.

منصة كلاس روم التعليمية classroom.google

هي تلك المنصة التي تقبل تسجيل الطلاب من الصف الخامس، وحتى الصف الثاني عشر، ويتم إضافة حساب جديد، وتسجيل الدخول في غير أوقات الصيانة الرسمية، حيث تتم الصيانة بشكل يومي، ويتم الإعلان عن ذلك عبر موقع الوزارة الرسمي.

تسجيل دخول بالمنصة التعليمية سلطنة عمان

تابع هذا الرابط، وهو رابط منصة منظرة التعليمية

تابع هذا الرابط، وهو رابط منصة كلاس روم التعليمية

تأتي تلك الفكرة، حول تطبيق مبدأ التعليم عن بعد، الفكرة الهامة، التي يسعى الجميع لتطبيقها، من أجل تفادي الإصابة بكوفيد 19، وأشارت الوزارة بأنه لا صحة لما تداول من أخبار، حول إغلاق إحدى المدارس بسبب حالات كورونا، وأشارت بتحري الدقة في نقل الأخبار.

وفي هذه المقال رابط التسجيل في منصة منظرة، ومنصة كلاس روم الإلكترونية، للاستعلام عن شرح المناهج التعليمية، ومتابعة دورية، حول تطورات الأوضاع بالتقارير التعليمية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، التي تنفي الإشاعات الصادرة من بعض النشطاء.