إلغاء نظام الكفالة في السعودية 2020- مدة الغاء الكفالة في السعودية

إلغاء نظام الكفالة في السعودية 2020، من المقالات التي يبحث عنها المقيمين والمغتربين في السعودية، نتيجة لزيادة البحث عن الخدمات التي تقدمها المملكة للمغتربين بها، إلى جانب شريحة كبيرة من الناس.

ونقدم لكم في موقع "فلسطين اليوم الإخباري" تفاصيل مهمة عن ذلك القرار الذى قامت وزاره الموارد البشرية بالإعلان عنه رسميا من خلال المبادرة القائمة للعمل على تحسين العلاقات التعاقدية للعاملين في المملكة العربية السعودية .

إلغاء نظام الكفالة في السعودية 2020

تحسين العلاقات التعاقدية من الامور المهمة التي تخص المغتربين في المملكة العربية السعودية حيث ان المبادرة لها العديد من الضوابط التي تنظم العقود الخاصة بالمغتربين بينهم وبين صاحب العمل كما تضمن للمغترب حريه التغيير فى الوظائف او المغادرة دون طلب الاذن من صاحب العمل وتعتبر تلك الاخبار المتداولة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي لرفع الكفاءة الخاصة ببيئة العمل ولتحسين العلاقات التعاقدية في المملكة العربية.

مدة الغاء الكفالة في السعودية

وقالت المصادر السعودية إن المبادرة تمتلك الحرية الكاملة للمغتربين في التحرك داخل المملكة العربية السعودية والخروج منها بدون تقييد لحريتهم الشخصية وتخص المبادرة العاملين والاعمال في المملكة العربية بشكل كبير وذلك من اجل زيادة النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري اما عن المدة المقرر الغاء الكفالة بها لا تقل تلك المدة عن 7 سنوات.