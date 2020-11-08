"دعاة فلسطين" يعزي الشعب السوداني بوفاة شهداء القرآن الكريم

قدم ملتقى دعاة فلسطين، التعازي إلي الشعب السوداني الشقيق وإلى الأمة العربية والإسلامية، بوفاة شهداء القرآن الكريم القُرّاء الخمسة، من أعلام القراءات القرآنية والأصوات الندية في العالم الإسلامي، الذين ارتقوا إلى بارئهم إثرَ حادث سير مؤسف ومفجع أول أمس الجمعة، الموافق 20 ربيع الأول 1442 للهجرة .

والقراء هم الشهيد القارئ الشيخ نورين محمد صديق، الشهيد القارئ الشيخ على القوني، والشهيد القارئ الشيخ مهند الكناني، الشهيد القارئ الشيخ عبد الله عوض، والشهيد القارئ الشيخ أحمد يعقوب.

وقال الملتقى في بيان صحفي: " نتوجه إلى الله تعالى بأن يحتسب القراء الخمسة عنده تعالى من الشهداءِ في عليين ، كما ونسأله - عز وجل - أن يجعل القرآن العظيم مؤنسا لهم في قبورهم ، وشفيعًا لهم يوم القيامة ، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يجعل منزلتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وأن يلهم أهليهم وذويهم جميل الصبر والسلوان".

وأضاف: "أعظم الله أجوركم أشقاءنا وأهلنا في السودان الحبيب ، وأحسن الله عزاءكم ، وغفر الله لموتانا وموتاكم وموتى وشهداء المسلمين أجمعين ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى " إنا لله وإنا إليه راجعون ".