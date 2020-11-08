ما فوائد الجزر.. 7 فوائد صحية لتناول الجزر

فوائد الجزر من المعلومات التي يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، حيث يعد الجزر من بين أفضل الوجبات الخفيفة الصحية التي بإمكانها أن تهدئ رغبتك في تناول الوجبات السريعة، وذلك بفضل مذاقه الحلو.

ووفق موقع "فود بريفانت" الأميركي، فإن الجزر يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي من شأنها أن تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ونقدم لكم فوائد مهمة جدا للجزر:

1- البيتا-كاروتين

يمثل الجزر مصدرا غنيا بالبيتا-كاروتين beta-Carotene، وهو مضاد فعال للأكسدة، ويوفر العديد من الفوائد الصحية.

يتحول البيتا-كاروتين في الجسم إلى فيتامين "أ" الذي يحافظ على نضارة البشرة.

وتشير الدراسات إلى أن البيتا-كاروتين يحمي الرئتين من السموم التي تؤدي إلى سرطان الرئة، وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبيتا-كاروتين السبانخ والكرنب الأجعد والبطاطا الحلوة.

2- الهضم

الجسم يحتاج إلى بعض المعادن الأساسية والفيتامينات والألياف والإنزيمات لدعم عملية الهضم.

ويمثل الجزر مصدرا مهما لهذه المكونات، فهو يحتوي على كميات متساوية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على دفع الغذاء عبر الجهاز الهضمي، ويتحول البيتا-كاروتين إلى فيتامين "أ"، مما يعزز صحة الخلايا اللمفاوية، وهي خلايا تقاوم مسببات الأمراض المنقولة عبر الأغذية.

كما أن الجزر غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، وهما أساسيان للانقباض الطبيعي لجميع أنواع العضلات، بما في ذلك تلك المسؤولة عن نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، ولهذه الأسباب، تشير الدراسات إلى أن تناول الجزر بانتظام قد يمنع الإصابة بقرحة المعدة.

3- البوتاسيوم

البوتاسيوم والصوديوم يعملان معا على موازنة مستويات السوائل في الجسم، مما يحافظ على صحة الكليتين ويقلل ارتفاع ضغط الدم، ولكننا لسوء الحظ نزود أجسامنا بنسبة صوديوم تتجاوز النسبة التي تحتاج إليها، وذلك لأن جميع أنواع الأطعمة المصنعة تحتوي على مستويات عالية منه.

في المقابل، يمكن أن يساعد الجزر في إعادة توازن مستويات الصوديوم إلى ما كانت عليه لتخفيف الضغط المسلط على الكليتين وعلى جهاز الدورة الدموية بأكمله.

4- صحة الأسنان

يساعد الجزر في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، ويقلل مضغ الجزر تراكم اللويحات السنية Dental plaque ويحفز إفراز اللعاب، مما يساعد على السيطرة على البكتيريا الموجودة في فمك.

5- المغذيات النباتية Phytonutrients

المغذيات النباتية هي مواد كيميائية نباتية طبيعية توفر مجموعة كاملة من الفوائد، ويسمى أحد أقوى المغذيات النباتية الموجودة في الجزر "الفركارينول" الذي يعتقد أنه يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون ويدعم كذلك الصحة العامة له.

ويمكن للمغذيات النباتية -بما في ذلك مضادات الأكسدة- في الجزر أن تقلل خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان، وتكون الفوائد أكثر عندما يكون الجزر مطهوا، لكن لا تتردد في الاستمتاع به بالطريقة التي تريدها.

6- الكاروتينات "Carotenoids"

أفاد الموقع بأن الجزر يحتوي أيضا على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات، والتي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، لذلك يساهم اتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات في الحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة التي أجريت في هذا الشأن كانت متباينة فإن جميعها أكدت أن نسبة تقليل الكاروتينات خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني تتراوح بين 15 و22%.

7- الألياف

بالإضافة إلى تسهيل عملية الهضم فإن للألياف فوائد أخرى أيضا.

وفي الواقع، تلتحم الألياف القابلة للذوبان في الجزر بكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة Low-density lipoprotein (وهذا هو النوع السيئ) وتسمح لأجسامنا بالتخلص منه، ونتيجة لذلك نكون أقل عرضة للجلطات الدموية ويقل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في منع الإمساك والانسداد المعوي، مما يقلل احتمال حدوث مشاكل مثل البواسير وحتى سرطان القولون والمستقيم.

وعند تخزين الجزر فإن من الأفضل أن يحفظ وهو رطب بعد التقشير، لذا تأكد من إضافة القليل من الماء إلى الحاوية التي تخزن فيها الجزر، ومع ذلك فليس من الضروري أن تقشر الجزر قبل أكله، حيث يفعل معظم الناس ذلك ببساطة لأن مذاق القشرة يكون مرا بعض الشيء.