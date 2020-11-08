أبو عاذرة: الاونروا لم تقرر بعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية

أكد رئيس برنامج التعليم بالوكالة فريد أبو عاذرة، أن وكالة الغوث في قطاع غزة لم تقرر بعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك"، أن قرار بدء العملية التعليمية يخضع للدراسة، ولا موعد محدد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة التربية والتعليم بغزة، إنها اتخذت قرارا بإستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي، مشيرة إلى أنها خلال أيام ستستأنف العملية التعليمية في كافة مناطق القطاع.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة معتصم الميناوي، إن مدراء التعليم في محافظات القطاع يقومون بتسجيل وتجهيز مدارسهم، للتأكد من جهوزيتها، حيث كل مديرية ستكون مسئولة عن المدارس التابعة لها.

وأضاف، أن الكثافة الصفية ممنوعة داخل جميع المدارس، مبينًا أن هناك قرار ألا يزيد عدد الطلبة بالصف الواحد عن 25 طالب، لذلك سيقسم الطلبة قسمين كل قسم سيخصص له 3 أيام في الأسبوع كما جرى في المراحل السابقة.

وتابع: "نراهن على نجاح هذه المرحلة بتعاون مدراء التعليم والطلبة والفرق المتابعة، وهناك لجان مختصة للمتابعة وتقييم إجراءات الوقاية والسلامة داخل المدارس".

ودعا الميناوي الأهالي وأولياء الأمور لمتابعة صفحات المدارس على مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة الأيام المخصصة لعودة أبنائهم للدراسة.

وشدد على أن المناطق المصنفة حمراء حسب وزارة الصحة ستبقى المدارس فيها مغلقة بشكل كامل، أما المناطق الخضراء ستستأنف فيها العملية التعليمية.