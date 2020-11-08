شبان يعتدون على مقرات جوال والشرطة تعتقل بعضهم في جباليا

اعتدى شبان فلسطينيون اليوم الأحد على مقرات شركة جوال بالتكسير والقاء مفرقعات على فرع الشركة في جباليا.

وقال مراسلنا أن عدد من الشبان تظاهروا للمطالبة بتخفيض اسعار الشركة وسرعان من اعتدى بعضهم على مقر الشركة بإلقاء الحجارة واطلاق المفرقعات وتكسير المقر قبل أن تتدخل الشرطة الفلسطينية وتعتقل بعضهم.

وأكد مراسلنا أن الشبان القوا الأحذية والبيض والحجارة.

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بحملة ضد شركة جوال، تحت هاشتاق"تسقط_جوال"، تطالب بخفض أسعار الاتصالات تماشيا مع الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

بدورها، استنكرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بأشدّ العبارات الاعتداءات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها الاعتداء الخطير ظهر اليوم على معرض جباليا في قطاع غزة.

وقالت شركة جوال في بيان صحفي لها، مساء اليوم الأحد، أن الاعتداء نجم عنه أضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه.

واعتبرت الشركة أن هذا اعتداء غير أخلاقي، غير مبرر، وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد.

وأهابت شركة جوال، بالأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني.

وشددت الشركة في بيانها، أن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تداعياته أخطر من المتوقع.



