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الاعلام العبري: اعتقال شاب فلسطيني تسلل من قطاع غزة قرب منطقة كيسوفيم

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 18:48 - 08 نوفمبر 2020
اعتقال متسلل اعتقال متسلل
تقارير
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أعلن موقع مفزاك درومي مساء اليوم الأحد أن قوات الجيش اعتقلت شاب فلسطيني تسلل من قطاع غزة قرب منطقة كيسوفيم داخل أراضينا المحتلة شرق المنطقة الوسطى.

وذكر الموقع الاسرائيلي أن الشاب المعتقل ضبط بحوزته قطاعة وقد أحيل للتحقيق .

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