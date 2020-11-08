التعليم بغزة تعلن استئناف الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية

اعلن مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة، معتصم الميناوي استئناف الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية بالمدارس الخاصة، و ذلك بدءاً من يوم غد الاثنين.

و اوضح الميناوي في تصريحات صحفية له مساء اليوم الاحد أنه سيتم عودة الطلاب من الصف الاول حتى السادس الابتدائي الى مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة، وفقاً لاجراءات الوقاية و السلامة التي وضعتها الوزارة سابقاً.

يأتي اعلان الوزارة هذا في وقت يتزامن مع ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، حيث تم تسجيل 201 اصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية.