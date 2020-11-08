مدير حماية المستهلك يكشف سبب ارتفاع اسعار الدجاج في اسواق غزة

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح ابو موسى مساء اليوم الاحد عن سبب ارتفاع اسعار الدجاج في اسواق قطاع غزة.

و اوضح ابو موسى في تصريح له عبر اذاعة القدس من غزة أن السبب في ارتفاع اسعار الدجاج خلال الايام الماضية يعود لنقص كميات الدجاج المتواجدة في المزارع، مشيراً الى أن بعض المزارعين يتحدثون عن نقص في كميات الدجاج و الصوص و الأعلاف.

و نفى ان يكون في قطاع غزة مزارع دجاج تتبع للحكومة.

و أكد ابو موسى أن ارتفاع أسعار الدجاج هي ما بين مد وجزر خلال العام بالكامل, وتترواح ما بين 7 أو 8 شواكل ثم ترتفع الى 9 و11 شيكل.

و أضاف: "نراقب ارتفاع الأسعار في صدر وأفخاد الحبش، وابتداء من اليوم سيتم استيراد الدجاج المبرد الكامل وأجزاء الدجاج المبرد والحبش المبرد".

و أكد مدير حماية المستهلك أن كل البضائع التي تدخل عبر معبر كرم ابو سالم يتم تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وتعقيمها.