ترامب : هذه الانتخابات مسروقة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، ان الانتخابات الامريكية 2020م هي انتخابات "مسروقة".

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": هذه الانتخابات مسروقة، مضيفا" نؤمن أن هؤلاء الأشخاص لصوص ومسؤولو المدن الكبرى فاسدون".

وأضاف ترامب :" يجب أن ندقق في الأصوات وبدأنا للتو العد والتسجيل وعلمنا بشهادات بوجود تزوير في التصويت".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد اعلنت أمس السبت، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، ليصبح الرئيس الفعلي خلفاً لدونالد ترامب الذي خسر الانتخابات.