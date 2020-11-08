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سفير امريكي سابق يتوقع عودة المفاوضات بين السلطة و "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:24 - 08 نوفمبر 2020
حل الدولتين حل الدولتين
تقارير
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توقع السفير السابق للولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، دان شبيرو أن يعيد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن "حل الدولتين لشعبين" إلى طاولة المفاوضات.

و  أوضح شبيرو أن جو بايدن يؤمن بأن الطريق لمساعدة "إسرائيل" والفلسطينيين على حل النزاع القائم بينهما هو من خلال حل الدولتين لشعبين.

وردا على سؤال حول مدى الحيز الذي تشغله العلاقة الأمريكية ب "إسرائيل" وأثرها على الانتخابات الأخيرة، قال السفير السابق شابيرو، إن الانتخابات الأمريكية هذه المرة كانت تتمحور حول شؤون أمريكية داخلية، وليست حول السياسة الخارجية لواشنطن.

وأكد أن المحور الأساسي هو فشل تعامل إدارة البيت الأبيض الحالية مع جائحة كورونا، وكذلك ما ترتب على هذه الأزمة من تداعيات اقتصادية، دفعت الكثير من الأمريكيين إلى سوق البطالة ومنهم من خسر كل شيء حتى بيته.

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