اذا كنت من عشاق القهوة.. تعرف على الكمية المناسبة لك يومياً

يحرص الكثيرون حول العالم على بدء يومهم بكوب من القهوة، فهي تحسن المزاج وتزيد النشاط ولها فوائد صحية كثيرة، بشرط عدم الإفراط في استهلاكها. لكن ما هي الكمية المناسبة والحد الذي يجب عدم تجاوزه؟.



"فابيان كرابف"، من معهد استشارات الصحة المهنية أوضح أن الكمية الصحية من ​الكافيين​ يومياً تبلغ 400 ملليغرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً.





وأضاف كرابف أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، مبيناً أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، إذ انها تزخر بمضادات ​الأكسدة​، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة.



ووفقاً لبيانات ​الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية​، فإن الجرعة اليومية حتى 200 ملليغرام، تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.