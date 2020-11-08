الاحتلال يفرض قيود الحركة على امين سر حركة فتح في القدس المحتلة

استدعت مخابرات الاحتلال في القدس شادي مطور أمين سر حركة فتح، صباح اليوم الاحد، على ما يعرف بمركز تحقيق غرف أربعة في المسكوبية.

وبعد ساعات من التحقيق والاستجواب سلم قرار إداري بنية ما يسمى وزير الأمن الداخلي بفرض قيود حركة على المطور، وذلك بتهمة تكريسه للسيادة الفلسطينية داخل المدينة وتهديد "امن إسرائيل".

وبحسب القرار يمنع على الأخ شادي مطور إقامة أي نشاطات تذكر داخل المدينة، إضافة إلى منعه من تقديم أي مساعدات حتى الإنسانية لسكان المدينة ومنعه من تنظيم أو المشاركة في أي مؤتمرات وفعاليات داخل المدينة.

ومن الجدير ذكره أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة قرارات وعشرات الاستدعاءات والاعتقالات والتوقيف لامين سر حركة فتح في القدس من ضمنها منع دخوله إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة والتواصل مع اثنان وعشرون شخصية قيادية ونشطاء ميدانيين، وجميعها تأتي في نفس السياق.