"كاف" يصادق على شروط وقواعد تصفيات كأس أمم إفريقيا

صادقت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على التوصيات التي تَقدمت بها اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية والمتعلقة بشُروط وقواعد إقامة تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وأكدت اللجنة بضرورة إقامة المباراة في حال تواجد أحدَ عشر لاعباً على أرض الملعب لكل فريق، إضافة إلى وُجود أربعة لاعبين على دكة البدلاء، وفي حال لم يتوفر العدد المطلوب فإن الفريق سيُعَدُ خاسراً بهدفين دون رد.

وقالت اللجنة، أنه في حال تعذُرِ سفر الفريق إلى مكان المباراة لأي سبب كان، سواء تعلق الامر بقُيود السفر، أو بسبب وباء كورونا، فإنه سيُعتبر خاسراً للمباراة بهدفين دون رد.

وفيما يخص الحضور الجماهيري، أشارت اللجنة، ان المباريات ستُلعب خلف أبواب مغلقة، تاركة الباب مفتوحاً لحكومة البلد المُضيف, إذا ما أراد خوض المباراة بوجود الجماهير، على أن يتم ذلك بموافقة الاتحاد الإفريقي.