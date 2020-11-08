رئيس بلدية دير البلح يلتقي مجموعة من الإعلاميين ويؤكد على أهمية النهوض بالعمل الإعلامي

التقى رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو وفد من الإعلاميين في إطار التواصل وتعزيز العلاقة بينهما وتقريب وجهات النظر لإنجاز العمل الصحفي على الوجه المطلوب لافتا إلى حرص البلدية على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن بمهام العمل البلدي.

وأكد على ضرورة تذليل العقبات أمام الإعلاميين لإيصال الصورة الإعلامية الإيجابية مشيرا إلى استعداده لتذليل جميع العقبات وتسهيل جميع الأمور لقيام الإعلاميين بدورهم المطلوب من إيصال الصورة الجميلة عن دير البلح للمواطنين.

وأشار إلى وجود طاقات إعلامية مميزة في المنطقة الوسطى لابد من إعطائها حقها وإبرازها , وأضاف مستطردا: نحن نعمل كسفراء للطاقات الإعلامية بالمدينة.

من ناحيتهم شدد الإعلاميين خلال اللقاء على أهمية التواصل بين المؤسسات الحكومية بالمدينة والإعلاميين للنهوض بالعمل الإعلامي من ناحية وتضافر الجهود من كافة الأطراف لإنهاء أي عائق يواجه الصحفيين خلال مهام عملهم من ناحية أخرى.

وطالبوا بعقد اجتماع دوري مع رؤساء البلديات ومديري المؤسسات الشرطية والحكومية لتطوير العمل معربين عن أملهم باستمرار التعاون المشترك.