لقاء يجمع قيادة الشرطة بمحافظة الوسطى و نخبة من الاعلاميين

التقى مدير شرطة محافظة الوسطى العميد، اياد سلمان ونائبه العقيد، سلمان أبو مغصيب بنخبة من الإعلاميين والنشطاء في مقر شرطة محافظة الوسطى.

و في سياق ترحيبه بنخبة الاعلاميين، أكد أبو مغصيب على أهمية عقد مثل هذا اللقاء الذي يبين مدى الشراكة الحقيقية التي تربط العمل الشرطي بالعمل الصحفي، وأهمية نقل المعلومة الحقيقية والواضحة والصحيحة الى المواطن من خلال هذا التعاون.

كما شدد على اهمية تعاون النخب الاعلامية والنشطاء في توعية المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وخصوصا الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الجميع.

و أوضح العميد سلمان مدى أهمية التيقن والدقة في نقل المعلومة، مؤكداً أن ليس المهم فقط هو كتابة الخبر و السبق الصحفي فيه بقدر أهمية أن تكون المعلومة أكيدة وواضحة، ومعلومتها دقيقة لمراعاة كثير من المعايير وتجنب الوقوع في أي إشكاليات تذكر .

و جرت خلال اللقاء عدة مداخلات من قبل المشاركين فيه، تلخصت حول تسهيل مهام الصحفيين أثناء مهماتهم الاعلامية وفتح قنوات التواصل المشترك وأهمية التعاون المستمر بين الشرطة والاعلاميين.

وشكر العميد سلمان الحضور على تعاونهم واستجابتهم لدعوة قيادة شرطة المحافظة، مؤكداً على تقدير الشرطة للإعلاميين والنشطاء لدورهم البارز في التوعية المجتمعية وضرورة تكرار هذه اللقاءات والتواصل المستمر بين الطرفين.

















