"ميغ - 31" الروسية من أسرع الطائرات الحربية في العالم

تصنف طائرات "ميغ - 31" الروسية ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تتجاوز سرعة الصوت حتى دون استخدام وحدات الدفع الإضافية، وهو ما يجعلها نموذجا للطائرة الاعتراضية الخارقة التي تستطيع تدمير القاذفات الاستراتيجية والأقمار الصناعية.

وكان الهدف من تصميمها في حقبة السبعينيات من القرن الماضي هو اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي للاتحاد السوفيتي.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن "ميغ - 31" ما زالت تمثل نموذج الطائرة الاعتراضية بعيدة المدى التي يعتمد عليها الجيش الروسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظل في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي بفضل تصميمها الممتاز.

وكانت أول رحلة تجريبية للطائرة "ميغ - 31" عام 1975، وبدأ إنتاج الطائرة عام 1982، وأنتجت روسيا مئات الطائرات من هذا النوع، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

وتقول المجلة إن "ميغ 31" الروسية تعد واحدة من أسرع المقاتلات الحربية في العالم ويمكنها تدمير القاذفات الأمريكية والطائرات الأسرع من الصوت ويمكن أن تعمل منصة طائرة للدفاع الجوي عند الضرورة.