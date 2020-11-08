الحكم غيابياً بالإعدام شنقاً لمدان بقتل المواطن محمد العايدي

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم حكمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (ن/ق) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمد حسن العايدي، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة.

يذكر بأن المدان بتاريخ (14/ 04/ 2002) قتل قصداً المجني عليه محمد حسن العايدي بأن بيت النية على قتله وترصده في طريق توجهه المعتاد لمنزله وأعد العدة لذلك سلاح نارياً من نوع "عوزي" وما أن ظفر به في مكان رصده حتى أمطره بوابل من رصاص سلاحه قاصداً بذلك قتله فأحدث به فأحدث الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2002) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.