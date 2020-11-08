الطماطم في طريقها للانخفاض والبصل والبطاطا مخزنة في الثلاجات

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد 8/11/2020، أن أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض، بعد أن ارتفع سعرها نتيجة ندرة كميات إنتاج الطماطم بسبب تداخل المواسم والعوامل المناخية.

وأوضح م. أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، في تصريح صحفي، أن الوزارة حاولت جاهدة بخفض أسعار الطماطم من خلال إدخالها من الخارج وبالفعل دخلت كميات محددة وهذه الأزمة تحدث في مناطق الجوار والاقليم.

وأفاد، أنه منذ يوم أمس بدأت أسعار الطماطم بالانخفاض وخلال الأيام المقبلة ستكون مقبولة وبشكل أفضل، قائلاً:"اعتمادنا على أنفسنا في الإنتاج المحلي هو أفضل بكثير من المُنتج الخارجي."

وأكد على أن المساحات المزروعة تُحقق اكتفاء ذاتي في قطاع غزة، ويمكننا خلال الفترة المقبلة التصدير للخارج.

وبين البسيوني، أن هناك ثلاثة سلع رئيسية تعمل الوزارة جاهدة على استقرارها وهي (البندورة والبطاطس والبصل).

لكنه شدد على أن كل ما هو موجود في السوق المحلي بغزة من بطاطس وبصل هو مُخَزن في الثلاجات.